Захарова ответила послу США на предложение "шире смотреть" на бомбёжки Югославии

После бомбёжек обеднённым ураном Сербия занимает первое место в Европе по числу онкологических заболеваний.

США должны извиниться за бомбёжки Югославии в 1999 году и выплатить компенсации родственникам погибших и пострадавших. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления посла США в Белграде Кайла Скотта, посоветовавшего сербам "шире смотреть" на события 1999 года.

— Вот такая логика Скотта. А на самом деле Штатам надо сначала извиниться перед теми, кого бомбили, выплатить компенсацию за убитых, а также раненым и потерявшим здоровье из-за снарядов с обеднённым ураном, — написала Захарова в "Фейсбуке".

Ранее Скотт посоветовал сербам "более широко" смотреть на бомбардировки их страны со стороны НАТО. По мнению посла, завершающего свою работу в этой должности, настало время двигаться вперёд.

Военная операция НАТО против Югославии началась в марте 1999 года. Она продолжалась 78 дней. За это время самолёты альянса совершили 38 тысяч боевых вылетов и нанесли более десяти тысяч бомбовых ударов. На территорию страны было сброшено 15 тонн обеднённого урана. С тех пор Сербия занимает первое место в Европе по числу онкологических заболеваний.