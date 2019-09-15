МЧС предупредило москвичей об усилении ветра

Погодные изменения начнутся с вечера воскресенья и сохранятся ещё в течение следующих суток.

С вечера воскресенья в Москве усилятся порывы ветра, которые сохранятся до 17 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 19:00 15 сентября и с сохранением в течение суток 16 сентября местами по Москве ожидается усиление юго-западного, западного ветра с порывами в 13–18 м/с, — говорится в сообщении.

МЧС напоминает, что в такую погоду нежелательно парковать машины рядом с деревьями и непрочными конструкциями. Рекомендуется не укрываться под рекламными щитами.

Ранее синоптики также предупредили москвичей о надвигающейся "барической пиле". Это резкие колебания атмосферного давления, которые могут повлиять на состояние метеочувствительных людей.