В Татарстане автомобиль сделал сальто из-за кучи асфальтной крошки — видео

В Лениногорском районе Татарстана автомобиль наехал на кучу грунта и перевернулся. Момент аварии, попавший в объектив видеорегистратора, публикует паблик "Регион-116 | Казань" в соцсети "ВКонтакте".

На опубликованных кадрах видно, как автомобиль врезается в кучу асфальтной крошки и переворачивается в воздухе после столкновения, задев проезжающую по встречке машину.

Как уточняет местный портал "Бизнес Online", в результате инцидента пострадал водитель авто, наехавшего на кучу грунта.