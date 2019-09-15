В Татарстане автомобиль сделал сальто из-за кучи асфальтной крошки — видео

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В Лениногорском районе Татарстана автомобиль наехал на кучу грунта и перевернулся. Момент аварии, попавший в объектив видеорегистратора, публикует паблик "Регион-116 | Казань" в соцсети "ВКонтакте".

На опубликованных кадрах видно, как автомобиль врезается в кучу асфальтной крошки и переворачивается в воздухе после столкновения, задев проезжающую по встречке машину.

Как уточняет местный портал "Бизнес Online", в результате инцидента пострадал водитель авто, наехавшего на кучу грунта.

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