Посольству не поступали данные о россиянах, пострадавших в ДТП в Казахстане

Посольство России в Казахстане проверяет, есть ли граждане РФ среди пострадавших при столкновении автобуса и поезда в Алма-Атинской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу диппредставительства.

— На данный момент не поступало информации о том, что среди пострадавших в ДТП были граждане РФ. Эти сведения уточняются, — говорится в сообщении.

Напомним, в результате столкновения пассажирского автобуса и поезда, следовавшего по маршруту Алма-Ата — Костанай, погиб один человек. Трое, в том числе двое детей, были госпитализированы.