38-летняя Екатерина Гамова впервые стала мамой

У известной российской волейболистки родился мальчик весом 4020 кг и ростом 57 см.

38-летняя российская волейболистка Екатерина Гамова родила первенца. Мальчик появился на свет весом 4020 кг и ростом 57 см. Об этом "Комсомольской правде" рассказала тётя спортсменки и её первый тренер Любовь Гамова.

Роды начались настолько внезапно, что ни Екатерина, ни её супруг Михаил Мукасей даже не успели собрать в больницу вещи.

— Роды — прямо резко, в час ночи. Ей захотелось родить. И они в час ночи уехали. Не успели даже ничего взять, — рассказала Любовь Гамова.

Имя для новорождённого сына супруги пока не выбрали.

Напомним, муж Екатерины Гамовой — кинооператор и продюсер, сын режиссёра Светланы Дружининой Михаил Мукасей. Пара поженилась в 2012 году.

Ранее также стало известно, что пополнение ожидается и в семье футболиста Дмитрия Тарасова. Его супруга Анастасия Костенко ждёт второго ребёнка. Первенца — дочь Милану — девушка родила в июле 2018 года.