На Украине вандалы осквернили памятник и оставили послание Зеленскому

Прикреплённая к постаменту записка помимо оскорблений содержит призыв не продавать украинскую землю.

В селе Богдановка Николаевской области неизвестные разрисовали мемориал, установленный на месте массового убийства евреев. Об инциденте в "Фейсбуке" сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Как уточняется, помимо множества изображений свастики вандалы также оставили послание с угрозами в адрес президента Незалежной Владимира Зеленского.

— В Богдановке (Николаевская область) на месте массового убийства 54 тысяч евреев осквернили памятник. На месте преступления оставили записку, в которой упомянули Зеленского, [бывшего министра транспорта Украины Евгения] Червоненко и меня, — отметил Долинский.

По его словам, оставленная записка помимо оскорблений содержит призыв не продавать украинскую землю. В противном случае неизвестные пригрозили властям "холокостом".

Напомним, в начале осени украинский лидер Владимир Зеленский поручил внести в Верховную раду закон об открытии рынка земель сельхозназначения и отмене моратория на продажу земель. Этот мораторий действовал на Украине на протяжении 14 лет. Экс-нардеп Надежда Савченко заявила, что открытие рынка земли в Незалежной может повлечь за собой возвращение крепостного права.