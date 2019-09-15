Россия сможет поставлять газ в Евросоюз через Украину без контракта с Киевом

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Фото © Pixabay

Для возобновления транзита российского газа через территорию Незалежной России не нужен новый контракт с властями Киева при условии, что Украина будет выполнять свои обязательства в рамках членства в Европейском энергетическом сообществе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в европейском энергетическом секторе.

Как уточняется, Украина, как член Европейского энергетического сообщества, пообещала к 1 января 2020 года имплементировать в своём законодательстве европейские энергетические нормы, включающие порядок проведения аукционов на резервирование транзитных мощностей.

Даже при отсутствии контракта оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности, которые "Газпром" сможет выкупать для осуществления краткосрочных и среднесрочных поставок, — отметил специалист.

Он добавил, что данные обстоятельства исключают прекращение транзита газа в Евросоюз в случае отсутствия контракта.

Комментируя текущую ситуацию, эксперт заметил, что в прошлом "Газпром" уже занимался поставками газа на постсоветском пространстве по аукционной системе. В качестве примера он вспомнил период с 1 января по 12 марта 2019 года, когда в Армению осуществлялись поставки через ГТС Грузии без заключения контракта с Тбилиси.

Ранее "Нафтогаз" обозначил позицию Киева по транзитному контракту с РФ.

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