Россия сможет поставлять газ в Евросоюз через Украину без контракта с Киевом

Для возобновления транзита российского газа через территорию Незалежной России не нужен новый контракт с властями Киева при условии, что Украина будет выполнять свои обязательства в рамках членства в Европейском энергетическом сообществе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в европейском энергетическом секторе.

Как уточняется, Украина, как член Европейского энергетического сообщества, пообещала к 1 января 2020 года имплементировать в своём законодательстве европейские энергетические нормы, включающие порядок проведения аукционов на резервирование транзитных мощностей.

— Даже при отсутствии контракта оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности, которые "Газпром" сможет выкупать для осуществления краткосрочных и среднесрочных поставок, — отметил специалист.

Он добавил, что данные обстоятельства исключают прекращение транзита газа в Евросоюз в случае отсутствия контракта.

Комментируя текущую ситуацию, эксперт заметил, что в прошлом "Газпром" уже занимался поставками газа на постсоветском пространстве по аукционной системе. В качестве примера он вспомнил период с 1 января по 12 марта 2019 года, когда в Армению осуществлялись поставки через ГТС Грузии без заключения контракта с Тбилиси.

Ранее "Нафтогаз" обозначил позицию Киева по транзитному контракту с РФ.