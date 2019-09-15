Врач рассказал, почему полезно спать днём

Сон в светлое время суток снижает артериальное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний, об этом рассказал главный кардиолог Крыма.

Главный внештатный кардиолог Минздрава Республики Крым Валерий Садовой рассказал в интервью РИА "Новости Крым" о пользе дневного сна. Такой отдых позволяет чувствовать себя бодрее и полезен не только для сердца, но и для всего организма.

Однако, как отмечает врач, переоценивать пользу дневного сна нельзя. Для здоровья необходимо отдыхать не в определённое время суток, а не менее восьми часов, и не важно, днём или ночью.

Также Валерий Садовой назвал полезные и вредные позы для сна. Врач считает, что предпочтительно спать на спине — такое положение тела во время сна идеально для человека.

Больше всего побочных эффектов принесёт сон на боку и на животе: первый вариант вреден для позвоночника, второй — повышает внутрибрюшное давление. Ещё опаснее спать сидя — это грозит тромбозами и отёками.