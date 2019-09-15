В результате ДТП в Чечне погибло шесть человек

1

Фото © ТАСС / Яков Князев

Шесть человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Чечне, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

По предварительным данным, авария произошла на окраине села Алхан-Кала.

В двух легковых автомобилях находилось восемь человек. Четверо из них погибли на месте, ещё двое — по дороге в больницу, — отметил собеседник агентства.

Отмечается, что ещё два человека были госпитализированы в ближайшую больницу с травмами различной степени тяжести.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×