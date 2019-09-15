В США запретят продажу электронных сигарет со вкусовыми добавками

Губернатор штата Нью-Йорк решил самостоятельно это сделать, не дожидаясь решения властей.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сегодня заявил в "Твиттере" об издании срочного указа, согласно которому реализация электронных сигарет с разными вкусами будет запрещена.

BREAKING: Today I am announcing emergency executive action to ban the sale of flavored e-cigarettes.



-State Police and DOH to ramp up enforcement against retailers who sell to underage youth



-We will advance legislation to eliminate deceptive marketing of e-cigarettes to youth — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 15 сентября 2019 г.

Через несколько месяцев исполнительные власти США запретят продажу ароматизированных жидкостей для вейпов. В штате Нью-Йорк этим занялись раньше, не дожидаясь мер федеральной власти. Полиции и местному Минздраву было поручено внимательнее следить за торговыми точками, продающими сигареты несовершеннолетним. Также в планах — проект о противодействии маркетингу сигарет в молодёжной среде.

Центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) Америки говорит о печальной статистике среди любителей вейпов. Участились случаи респираторных и лёгочных заболеваний, пять случаев закончились летальным исходом.

Симптомы заболеваний одинаковые: головная боль, потеря веса, лихорадка. Специалисты винят во всём масло с витамином Е. Сам по себе этот витамин безвреден, но при испарении он создаёт новые, небезопасные соединения.

Президент Америки Дональд Трамп обещал принять жёсткие меры по борьбе с любителями электронных сигарет и жёстко регламентировать их распространение.