В ДНР сообщили о двух сбитых украинских беспилотниках

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Фото © Pixabay

Бойцы Народной милиции ДНР сбили два украинских беспилотника в районах села Коминтерново на юге республики и села Яковлевка — под Ясиноватой. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Благодаря профессиональным действиям наших защитников за прошедшие сутки враг потерял два беспилотных летательных аппарата типа "Мэвик", которые использовал для корректировки миномётного огня, — заявил Басурин.

Ранее глава Администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что украинские военные выжигают по несколько домов горожан в день с помощью беспилотников.

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