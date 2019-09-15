В ДНР сообщили о двух сбитых украинских беспилотниках

Бойцы Народной милиции ДНР сбили два украинских беспилотника в районах села Коминтерново на юге республики и села Яковлевка — под Ясиноватой. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
— Благодаря профессиональным действиям наших защитников за прошедшие сутки враг потерял два беспилотных летательных аппарата типа "Мэвик", которые использовал для корректировки миномётного огня, — заявил Басурин.
Ранее глава Администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что украинские военные выжигают по несколько домов горожан в день с помощью беспилотников.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram