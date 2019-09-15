В Калининградской области иностранный турист утонул в море

Во время прогулки по молу мужчину смыло в море. Его товарищи сразу вызвали скорую и МЧС, однако приехать на место происшествия и спасти иностранца экстренные службы не успели.

Следственный комитет РФ по Калининградской области выясняет обстоятельства гибели иностранного туриста в водах Балтийского моря. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СК России по региону.

По предварительным данным, 49-летнего мужчину смыло волной. Для установления точной причины его смерти назначена судмедэкспертиза.

Очевидица трагедии, Вера Борисевич, оставила на своей страничке в "Фейсбуке" запись с описанием произошедшего. По её словам, погибший с туристической группой приехал в Калининградскую область из Латвии. Во время прогулки по молу мужчину смыло в море. Его товарищи сразу вызвали скорую и МЧС, однако приехать на место происшествия и спасти иностранца экстренные службы не успели.

— Все, кто был на променаде, наблюдали, как человек выбился из сил и погиб, он просто стал как тряпочка на волнах. Чуть позже один из латышей добыл где-то верёвку и достал товарища. Скорой к этому моменту ещё не было, МЧС — тоже, — пишет очевидица. — Скорая на променад тоже заехать не смогла, машина застряла перед воротами санатория "Зеленоградск". Когда подоспели медики, осталось только констатировать смерть.

В данный момент по факту произошедшего проводится доследственная проверка.