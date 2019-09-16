Президентские выборы в Алжире пройдут 12 декабря

Временный глава государства выразил уверенность, что событие станет отправной точкой для возрождения страны.

Временный президент Алжира Абделькадер Бенсалах обратился к нации в эфире государственного телевидения и сообщил, что выборы состоятся 12 декабря 2019 года.

— В рамках конституционных полномочий принято решение назначить дату президентских выборов на 12 декабря 2019 года, — сообщил временный глава Алжира в телеобращении к гражданам.

Также Бенсалах прекратил полномочия Фуада Махлюфа, генерального секретаря Высшего независимого органа по наблюдению за выборами, теперь эти функции будет выполнять Независимый национальный избирательный орган (ННИО). В его полномочия войдёт контроль за проведением выборов.

Кроме того, временный глава государства заявил, что выборы нового президента, обладающего всей полнотой легитимной власти, станут отправной точкой для возрождения страны. Он также отметил, что нововведения должны укрепить конституционную демократию, обеспечить мирную систему власти.