В результате ДТП в Болгарии пострадала спикер местного парламента

Директор больницы "Лозенец", в которой женщине должны сделать операцию, оценил состояние пострадавшей как "стабильное".

Председатель Народного собрания Болгарии Цвета Караянчева пострадала при столкновении легкового автомобиля с её кортежем, сообщает телеканал bTV.

Как уточняется, управлявшая автомобилем женщина попыталась уступить дорогу кортежу, однако не справилась с управлением и выехала навстречу машине спикера. Сотрудник Национальной службы охраны, занимавший место водителя, сумел избежать лобового столкновения, однако без травм авария не обошлась.

Караянчева прокомментировала инцидент на своей странице в "Фейсбуке" и отметила, что у неё всё хорошо.

— Попала в дорожную аварию. Со мной всё в порядке, спасибо за заботу. Получила перелом в области плечевого сустава. Спасибо [медицинской] бригаде больницы Шумена, — написала она.

Председатель Народного собрания добавила, что, по её данным, с остальными участниками ДТП тоже всё в порядке. Директор больницы "Лозенец", в которой Караянчевой должны сделать операцию, оценил состояние пострадавшей как "стабильное".

— У Караянчевой перелом в области левого плеча, состояние стабильное, однако необходимо оперативное вмешательство для стабилизации перелома, — заявил медик.

По его прогнозам, чтобы оправиться от последствий аварии, спикеру понадобится около месяца.