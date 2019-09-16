Лайф публикует список погибших в страшном ДТП в Чечне

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Фото © Pixabay

В результате столкновения двух автомобилей "Лада-Приора" на окраине села Алхан-Кала в Чечне погибло шесть человек. Лайф публикует список жертв страшной аварии.

1. Туршиев У.М. — 1994 г.р.

2. Кадиев С.С. — 1950 г.р.

3. Кадиева П.С. — 1986 г.р.

4. Кадиева А.С.

5. Абдул-Халим Д. — 2016 г.р.

6. Абдул-Рахим Д. — 2015 г.р.

Также в распоряжении Лайфа оказался список пострадавших, которые доставлены в больницу Грозного с различными травмами.

1. Кадиева З.С. — 1963 г.р.

2. Самира Д. — 2012 г.р.

Напомним, ДТП произошло вечером 15 сентября на 40-м км дороги Грозный — Серноводск. По уточнённой информации Лайфа, в одном из автомобилей находилось семь человек, в другом — один.

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