СК: В Ленобласти по делу о реабилитационных центрах арестовали трёх человек

В рамках расследования по делу о незаконном лишении свободы людей в частных реабилитационных центрах Ленинградской области арестовали трёх человек. Соответствующее заявление опубликовано на сайте регионального СК РФ.

Как уточняется, по подозрению в совершении преступления задержали пять человек, троих из них арестовали.

— В отношении троих задержанных суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, четвёртому подозреваемому избран домашний арест, ещё одному фигуранту дела следователь избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — отметили в сообщении ведомства.

По версии следствия, сотрудники сети частных реабилитационных центров, специализирующихся на алкогольных и других зависимостях, навязывали людям услуги по "реабилитации". Своих "пациентов" они запирали в частных домах в условиях антисанитарии и насильно удерживали там, требуя родных выплачивать от 40 до 100 тысяч рублей в месяц за их содержание.