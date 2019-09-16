Названа дата запуска пилотных зон 5G, работающих на российском оборудовании

Первые пилотные зоны 5G, функционирующие на отечественном оборудовании, могут появиться в России уже через три-четыре года, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

По его словам, госкорпорация располагает необходимыми технологиями и может приступить к воспроизведению оборудования.

— Уже есть наработки, и я думаю, что в 2022–2023 годах мы сможем создать опытную сеть в одном из регионов. Наша задача на сегодня заключается в том, чтобы представить стратегический план создания 5G в России, — заявил глава "Ростеха", общаясь с журналистами РБК.

Ранее сообщалось, что первыми мобильными операторами, запустившими пилотные зоны на базе зарубежного оборудования, стали "Билайн" и "МТС". Известно также, что эксперты Минкомсвязи, Минздрава РФ и власти Москвы проводят исследование, направленное на выявление влияния частот 5G на здоровье человека.