Новые ЗРК С-500 не планируют поставлять на экспорт ближайшие пять лет

Новые зенитные ракетные установки С-500 "Триумфатор-М" будут поставляться на экспорт не менее чем через пять лет. Об этом сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью РБК.

Он отметил, что серийный выпуск С-500 планируется через год, во второй половине 2020-го.

— В первую очередь надо обеспечить свою армию и только после этого уже производить на экспорт, — объяснил Чемезов.

Глава "Ростеха" также подчеркнул, что на данный момент большим спросом пользуются установки С-400.

Сергей Чемезов сообщил о начале изготовления ЗРК С-500 в конце июня. Он отметил, что дальность нового орудия будет больше, чем у его предшественника — С-400.