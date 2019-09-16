При пожаре в жилом доме в Красноярске погибло восемь человек

В результате пожара в жилом доме на улице Гусарова в Красноярске погибло восемь человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС РФ.

Отмечается, что пожар произошёл в 2:26 по местному времени. В 3:04 его удалось локализовать, а через полчаса возгорание было полностью ликвидировано.

По информации Лайфа, пожар произошёл на улице Гусарова, 23, в квартире № 21. Также сообщается, что причиной гибели восьми человек стало отравление продуктами горения. При этом незадолго до трагедии находившиеся в квартире взрослые употребляли спиртные напитки.