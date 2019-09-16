В Махачкале футболисты юношеских команд устроили массовую драку на поле — видео

Словесная перепалка переросла в открытое столкновение. Пять человек доставлены в отделение полиции, один госпитализирован.

Более сорока участников матча между юношескими футбольными командами "УОР-Дагестан" и "Юность" устроили массовую драку на поле стадиона "Труд" в Махачкале.

Участниками стычки стали игроки двух юношеских команд республики. В отдел полиции доставлены пятеро предполагаемых зачинщиков, сообщает на своей странице в "Инстаграме" республиканское управление МВД РФ. Один из участников потасовки госпитализирован.

Между футболистами вспыхнула словесная перепалка, которая переросла в открытый конфликт. Дерущихся пришлось разнимать тренерам и полиции.

Расследование причин драки передано в следственные органы.