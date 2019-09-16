СМИ: США вновь обвинили Иран в организации атак на НПЗ в Саудовской Аравии

Администрация Штатов уверена, что к атакам причастен Иран, а не йеменские повстанцы-хуситы, хотя те и взяли на себя ответственность.

Удары беспилотников по нефтяным объектам предприятия Saudi Aramco в Саудовской Аравии были произведены со стороны Ирана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

— Как ни крути, всё равно выходит именно так. Другого кандидата просто нет. Факты свидетельствуют о том, что именно Иран несёт за это ответственность, — заявил источник.

Ранее стало известно, что возгорание на НПЗ в Саудовской Аравии произошло из-за атаки неустановленных беспилотников в ночь на 15 сентября. Загорелись в том числе объекты на территории крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса возле города Абкаика, где проживает множество западных специалистов. Ответственность за авиаудары взяло на себя шиитское движение "Ансар Аллах".

Позднее власти США обвинили в атаках Иран. По их словам, со стороны Ирана было совершено уже более 100 атак на Саудовскую Аравию.