Лайф публикует фото с места пожара в Красноярске, где погибло восемь человек

2

Фото © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались фотографии с места страшного пожара в квартире жилого дома по улице Гусарова в Красноярске, в котором погибло восемь человек, четверо из которых — дети.

<p>Фото © LIFE</p>

На кадрах видно, что квартира, где произошёл пожар, сгорела почти полностью.

Напомним, сигнал о пожаре поступил в 2:26 по местному времени в ночь на 16 сентября. Через час и десять минут возгорание было полностью ликвидировано. На месте ЧП были обнаружены тела восьми человек. По предварительной информации, незадолго до трагедии в квартире распивали спиртные напитки.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×