Лайф публикует фото с места пожара в Красноярске, где погибло восемь человек

В распоряжении Лайфа оказались фотографии с места страшного пожара в квартире жилого дома по улице Гусарова в Красноярске, в котором погибло восемь человек, четверо из которых — дети.

На кадрах видно, что квартира, где произошёл пожар, сгорела почти полностью.

Напомним, сигнал о пожаре поступил в 2:26 по местному времени в ночь на 16 сентября. Через час и десять минут возгорание было полностью ликвидировано. На месте ЧП были обнаружены тела восьми человек. По предварительной информации, незадолго до трагедии в квартире распивали спиртные напитки.