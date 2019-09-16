СМИ: Семь человек погибли при крушении самолёта в Колумбии

Как минимум семь человек погибли вследствие крушения самолёта на западе Колумбии. Об этом сообщает издание El Tiempo.

По данным газеты, авария произошла 15 сентября в городе Попаян, столице департамента Каука. Сразу после взлёта двухмоторный самолёт, направлявшийся в сторону муниципалитета Лопес-де-Микай, упал на жилой квартал.

На борту находилось девять человек. Семеро погибли, в том числе оба пилота. Остальные доставлены в больницу.

Причина крушения воздушного судна пока не известна. Специалисты проводят проверку.