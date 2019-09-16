Военные США и Канады совершат наблюдательный полёт над Россией в сентябре

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ОС-135В ВВС США. Фото © Twitter/MilitaryMaps

Российские специалисты в свою очередь пролетят над территорией Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Португалии на самолётах наблюдения Ан-30Б и Ту-154М-ЛК-1.

В рамках Договора по открытому небу военные США и Канады совершат наблюдательный полёт над Россией в период 16–21 сентября, сообщает газета "Красная звезда".

Совместная миссия США и Канады в период с 16 по 21 сентября выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на американском самолёте наблюдения ОС-135В с аэродрома Кубинка, — отметили в сообщении.

Отмечается, что присутствующие на борту судна наблюдения российские эксперты будут следить за соблюдением согласованных параметров полёта и применением разрешённой договором аппаратуры.

Отечественные специалисты в свою очередь пролетят над территорией Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Португалии на самолётах наблюдения Ан-30Б и Ту-154М-ЛК-1.

Напомним, Договор по открытому небу был подписан в 1992 году участниками ОБСЕ. Он предусматривает наблюдательные полёты над территориями других стран-участниц с целью сбора информации о военной деятельности этих государств.

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