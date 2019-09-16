Цены на нефть взлетели на 19% после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии

После атак на НПЗ в Саудовской Аравии резко сократилась добыча саудовской нефти. Вследствие этого цены на биржах, по данным торгов, поднялись в среднем на 12–13%, максимум составил 19%.

На открытии торгов баррель нефти марки Brent стоил 67,8 доллара и вырос в цене до 71,62 доллара. Таким образом, ноябрьские фьючерсы продемонстрировали рост на 19,1%.

Нефть марки WTI также подорожала с 60,09 доллара до 63,7, то есть на 15%.

После субботних атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии производство нефти упало более чем вдвое. Напомним, Дональд Трамп разрешил доступ к нефтяному резерву США для стабилизации положения на мировом топливном рынке.