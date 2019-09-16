Бузова рассказала, что она думает об отношениях без брака

Певица и телеведущая Ольга Бузова в сети "Инстаграм" выразила своё мнение по поводу отношений без брака.

— Люди обязаны друг другу нeкоей верностью, что ли, — даже если не женаты. В каком-то смысле доверие должно заходить ещё глубже именно потому, что оно не освящено зaконом... — написала певица.

Она также спросила у подписчиков, что же они думают о браке со штампом в паспорте и без. Большинство поклонников певицы, как ни странно, не разделяют её точку зрения.

— Штамп в паспорте означает то, что мужчина готов взять на себя полную ответственность за женщину. Остальное — отговорки. Отношения без штампа я не считаю браком, — пишет одна из подписчиц инста-дивы.

Ранее Лайф публиковал видео, на котором Ольга Бузова целуется со своим новым избранником.