Трамп не готов встретиться с лидером Ирана без предварительных условий

Президент США Дональд Трамп заявил, что не готов встретиться с иранским лидером Хасаном Рухани без предварительных условий.
The Fake News is saying that I am willing to meet with Iran, “No Conditions.” That is an incorrect statement (as usual!).— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 сентября 2019 г.
— Лживые СМИ говорят, что я готов встретиться с Ираном "без предварительных условий". Это неверное утверждение (как всегда!), — написал он на своей странице в "Твиттере".
Ранее Трамп допускал возможность встречи с руководством Ирана, однако придерживаясь политики максимального давления. Об этом заявил во вторник министр финансов США Стивен Мнучин на совместном брифинге с госсекретарём Майком Помпео.
В понедельник президент США обсуждал возможность смягчения санкций в отношении Ирана перед встречей с Рухани в конце сентября. Джон Болтон, отправленный в отставку с поста помощника главы государства по национальной безопасности, высказался резко против подобного решения.
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