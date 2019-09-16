Трамп не готов встретиться с лидером Ирана без предварительных условий

Ранее президент США сообщал о том, что переговоры возможны в рамках Генассамблеи ООН.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не готов встретиться с иранским лидером Хасаном Рухани без предварительных условий.

The Fake News is saying that I am willing to meet with Iran, “No Conditions.” That is an incorrect statement (as usual!). — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 сентября 2019 г.

— Лживые СМИ говорят, что я готов встретиться с Ираном "без предварительных условий". Это неверное утверждение (как всегда!), — написал он на своей странице в "Твиттере".

Ранее Трамп допускал возможность встречи с руководством Ирана, однако придерживаясь политики максимального давления. Об этом заявил во вторник министр финансов США Стивен Мнучин на совместном брифинге с госсекретарём Майком Помпео.

В понедельник президент США обсуждал возможность смягчения санкций в отношении Ирана перед встречей с Рухани в конце сентября. Джон Болтон, отправленный в отставку с поста помощника главы государства по национальной безопасности, высказался резко против подобного решения.