СМИ: Новый обмен между Украиной и РФ возможен после саммита "четвёрки"

В Госдуме уверены, что менять нужно "всех на всех" и затягивать с этим процессом нельзя.

Сроки нового этапа обмена задержанными между РФ и Украиной ещё не назначены. Конкретный список пока тоже не сформирован. Однако произойдёт обмен не раньше саммита "нормандской четвёрки", который запланирован до конца октября, сообщают "Известия" со ссылкой на источники и адвоката Владимира Рыбина.

— Я не знаю, будут ли в этом участвовать мои подзащитные, поскольку пока нет даже понимания, точно ли будет второй этап и когда он пройдёт. Но пока всё, что называется, "находится в работе", поэтому когда и кто конкретно — пока не известно, — сообщает Рыбин.

Также первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий подчеркнул, что нужно настаивать на возвращении всех удерживаемых россиян. Он заявил, что менять требуется "всех на всех".

— Нельзя с этим затягивать слишком долго, поскольку человек не должен сидеть по сфабрикованным обвинениям, — отметил Водолацкий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке второго этапа обмена между Москвой и Киевом. СМИ также сообщают, что списки для обмена с украинской стороны уже готовы и в них числится 113 человек.

Напомним, 7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен пленными по формуле "35 на 35". Лайф опубликовал полный список россиян и украинцев, переданных в рамках достигнутых договорённостей.