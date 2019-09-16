В России начинаются военные учения "Центр-2019"

В совместных манёврах примут участие представители стран-союзников, это способствует укреплению международного военного сотрудничества и безопасности.

Стратегические учения "Центр-2019" начнутся сегодня, 16 сентября, и завершатся 21 сентября. В них примет участие более 128 тысяч военнослужащих.

Учения будут носить оборонительный характер, об этом заявили в Министерстве обороны РФ. В них примут участие более 200 единиц военной техники и военная авиация. Также отдельные военные манёвры пройдут на полигонах стран-партнёров. В этом году на "Центр-2019" приглашены военные силы Китая, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Индии, Таджикистана и Узбекистана.

Участникам предстоит решить вопросы борьбы с международным терроризмом и обеспечения безопасности в Центральноазиатском регионе.

Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров на церемонии открытия манёвров заявил, что "Центр-2019" послужит укреплению военного сотрудничества между странами-союзниками. Совместные манёвры позволят оптимизировать стратегические приёмы и реализовать накопленный опыт.