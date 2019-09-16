Следующий пуск ракеты "Союз" с космодрома Куру запланирован на 17 декабря

Следующий пуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" запланирован на декабрь, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Германский центр авиации и космонавтики DLR.
Как уточняется, запуск состоится с космодрома Куру во Французской Гвиане 17 декабря.
Ранее СМИ сообщали, что запланированный на октябрь-ноябрь запуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесён на более поздний срок из-за неготовности европейских заказчиков полёта.
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