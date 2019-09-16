Избранный губернатор Забайкальского края вступит в должность 19 сентября

Бывший врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов утверждён победителем на выборах главы региона с результатом 89,61% голосов.

Инаугурация избранного восьмого сентября губернатора Забайкальского края Александра Осипова пройдёт 19 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора.

На церемонии вступления в должность Осипов обязан дать торжественную клятву верности народу, Конституции РФ и Уставу Забайкальского края.

Бывший врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов утверждён победителем на выборах главы региона с результатом 89,61% голосов. Всего на выборы в крае пришло порядка 277 тысяч человек. Таким образом, явка составила 35,07%.

Для Забайкальского края это уже третьи выборы губернатора за последние шесть лет. Предыдущая глава региона, Наталья Жданова, подала в отставку 11 октября 2018 года. Однако Владимир Путин принял заявление только спустя две недели. Всё это время её обязанности исполнял Осипов.