Пропавший в Якутии Eurocopter ищут ещё четыре вертолёта

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Фото © Pixabay

Поиски осложняются ухудшением погодных условий. МЧС Республики Саха продолжает поисково-спасательные работы.

На поиски пропавшего в Якутии вертолёта Eurocopter направлено ещё четыре воздушных судна государственной Системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

— На 16.09.2019 запланированы поисково-спасательные работы четырёх воздушных бортов Якутской территориальной подсистемы РСЧС с радиусом поисковых работ до 50 км от последней точки отслеживания, — говорится в заявлении ведомства.

Поиск пропавшего воздушного судна осложняет ухудшение погодных условий и отсутствие информации о плане полёта.

Напомним, вертолёт Eurocopter перестал выходить на связь 15 сентября в Оймяконском районе. На борту находились пилот и два пассажира. Ведутся поиски.

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