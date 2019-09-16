Пропавший в Якутии Eurocopter ищут ещё четыре вертолёта

На поиски пропавшего в Якутии вертолёта Eurocopter направлено ещё четыре воздушных судна государственной Системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
— На 16.09.2019 запланированы поисково-спасательные работы четырёх воздушных бортов Якутской территориальной подсистемы РСЧС с радиусом поисковых работ до 50 км от последней точки отслеживания, — говорится в заявлении ведомства.
Поиск пропавшего воздушного судна осложняет ухудшение погодных условий и отсутствие информации о плане полёта.
Напомним, вертолёт Eurocopter перестал выходить на связь 15 сентября в Оймяконском районе. На борту находились пилот и два пассажира. Ведутся поиски.
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