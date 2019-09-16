СМИ: Вашингтон заявил о возможности военного ответа на атаки в Саудовской Аравии

Президент Дональд Трамп сообщил о том, что военные силы США находятся в полной боевой готовности.

В США обсуждают возможность военного ответа на атаки на Saudi Aramco. Вашингтон находится в полной боевой готовности, отметил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает газета Washington Post.

— Его (президента США Дональда Трампа. — Прим. Лайфа) администрация серьёзно обдумывала то, что её представители характеризуют как серьёзный военный ответ, хотя некоторые в Пентагоне, по этим данным, призывали к сдержанности, — передаёт WP сообщения респондентов, пожелавших остаться анонимными.

Также, согласно информации издания, Трамп встретился с министром обороны страны Марком Эспером, но подробности их переговоров остались неизвестными.

Ранее Трамп заявил в "Твиттере", что США находятся в состоянии полной боевой готовности и ожидают от Эр-Рияда предположений, кто стоял за атаками на НПЗ в Саудовской Аравии.

Saudi Arabia oil supply was attacked. There is reason to believe that we know the culprit, are locked and loaded depending on verification, but are waiting to hear from the Kingdom as to who they believe was the cause of this attack, and under what terms we would proceed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 сентября 2019 г.

Как ранее сообщал Лайф, Трамп отметил, что США готовы решительно ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты.