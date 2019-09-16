СМИ: Вашингтон заявил о возможности военного ответа на атаки в Саудовской Аравии

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Фото © Pixabay

Президент Дональд Трамп сообщил о том, что военные силы США находятся в полной боевой готовности.

В США обсуждают возможность военного ответа на атаки на Saudi Aramco. Вашингтон находится в полной боевой готовности, отметил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает газета Washington Post.

— Его (президента США Дональда Трампа. — Прим. Лайфа) администрация серьёзно обдумывала то, что её представители характеризуют как серьёзный военный ответ, хотя некоторые в Пентагоне, по этим данным, призывали к сдержанности, — передаёт WP сообщения респондентов, пожелавших остаться анонимными.

Также, согласно информации издания, Трамп встретился с министром обороны страны Марком Эспером, но подробности их переговоров остались неизвестными.

Ранее Трамп заявил в "Твиттере", что США находятся в состоянии полной боевой готовности и ожидают от Эр-Рияда предположений, кто стоял за атаками на НПЗ в Саудовской Аравии.

Как ранее сообщал Лайф, Трамп отметил, что США готовы решительно ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты.

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