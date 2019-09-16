СМИ рассказали, как США планировали потопить советские подлодки

Штаты в случае угрозы были готовы принять любые контрмеры — вплоть до ядерного удара по береговым подлодочным базам.

На пике холодной войны СССР обладал такими возможностями и запасами подводных лодок, за которыми ВМФ США просто не поспевали. Единственное, чем могли ответить Штаты, — это применение ядерного оружия. Об этом пишет издание National Interest.

Во время Карибского кризиса в 1962 году на вооружении СССР находилось около 300 дизель-электрических и несколько атомных подлодок. США в случае угрозы были готовы принять любые контрмеры — вплоть до ядерного удара по береговым подлодочным базам. Однако на такой шаг американские военные так и не решились.

Были и альтернативные предложения. Например, система звукового наблюдения — цепь подводных микрофонов, которую использовали, чтобы обнаружить вражеские субмарины. Такая технология используется и по сей день.

Как сообщает издание, американские военные предлагали и более креативные разработки. Из их числа — специальные магниты, которые устраняли главное средство защиты подлодок — малозаметность. Такие магниты предлагали сбрасывать с воздуха. При прикреплении к корпусу лодки раздавался бы мощный звук, выдающий расположение объекта.

К тому же снять такой магнит достаточно проблематично, и эта процедура в том числе понизила бы боеготовность советского подводного флота.

США удалось проверить свою разработку на практике. На британско-канадских учениях военные сбросили магниты на одну из подлодок Соединённого Королевства. Теория оказалась верна: при столкновении с корпусом раздался сильный грохот. Однако методика обнаружила и серьёзные трудности. Магниты перекрыли отверстия для забора и отвода воды, а снять их в море не было возможности. Поэтому неполадку устранили только на берегу, в канадском сухом доке.

National Interest также сообщает, что подобные магниты впоследствии были сброшены и на советские субмарины. Однако те, вместо того чтобы продолжить курс, попросту развернулись и отправились обратно в порт.

В конечном итоге гибкие магниты для вражеских подлодок сработали именно так, как и планировалось. Но широкомасштабно их использовать так и не начали из-за сложностей в обучении личного состава этой технологии.

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