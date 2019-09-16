СМИ: Ким Чен Ын пригласил Дональда Трампа в Пхеньян

В письме северокорейского лидера к президенту США есть предложение о возобновлении диалога и сотрудничества.

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа посетить Северную Корею. Об этом сообщает со ссылкой на свои источники южнокорейская газета JoongAng Ilbo.

Приглашение президенту пришло в августе этого года, и Трамп назвал его "очень хорошим посланием". Ким Чен Ын пожаловался на совместные учения США и Южной Кореи и предложил возобновить диалог после их завершения.

JoongAng Ilbo сообщает, что лидер КНДР предложил провести переговоры на высшем уровне, однако неизвестно, ответил ли на послание президент США.

С февраля 2019 года переговоры о ядерном вооружении зашли в тупик. Ранее Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Пханмунджоме и приняли решение о возобновлении диалога, однако ситуация до сих пор не разрешилась.

На прошлой неделе заместитель министра иностранных дел Цой Сон Хи сообщила о предстоящих в конце сентября переговорах США и КНДР и посоветовала американской стороне найти альтернативы, основанные на приемлемых расчётах.