В Кемерово из-за тумана не смогли приземлиться четыре рейса

Сразу четыре рейса, три из которых из Москвы, не смогли приземлиться в аэропорту Кемерова из-за сильного тумана. Об этом ТАСС сообщили в справочной воздушной гавани.

По информации портала Flightradar24, рейс "Аэрофлота" из столичного аэропорта "Шереметьево" был отправлен на запасной аэродром в Барнаул, а рейс "Azur Air" из Антальи — в Новосибирск.

Кроме того, прибытие двух рейсов из Москвы (авиакомпаний S7 и "Победа") ожидается с сильным опозданием. Неизвестным остаётся и время вылета обратных рейсов.