На Сахалине сотрудник Росгвардии погиб после сделанного курильщикам замечания

Подозреваемый — уроженец Сызрани, ранее осуждённый на смертную казнь за многочисленные тяжкие преступления.

В Южно-Сахалинске сотрудник Росгвардии сделал замечание мужчине и его сожительнице по поводу того, что они курили в неположенном месте. После этого стражу порядка нанесли несколько ножевых ранений, от которых он скончался на месте, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Росгвардии.

Инцидент произошёл 14 сентября. В результате конфликта 23-летний росгвардеец получил не менее трёх ударов ножом.

В настоящее время преступник задержан. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть".

По последней информации Следственного комитета, задержанный — мужчина 51 года, ранее судимый за особо тяжкие преступления. В 1995 году он был приговорён к смертной казни, которую заменили на тюремное заключение сроком на 25 лет. Мужчина, уроженец Сызрани, освободился из колонии около года назад. Ему было запрещено покидать Южно-Сахалинск и выходить на улицу в тёмное время суток.