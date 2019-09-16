Аэропорт Комсомольска-на Амуре возобновил работу после паводка

Аэропорт Комсомольска-на-Амуре возобновил работу после схода грунтовых вод, подтопивших воздушную гавань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.
— Аэропорт работает в штатном режиме. Вода ушла с подтопленной взлётно-посадочной полосы, — отметили в ведомстве.
Отмечается, что из-за осложнений, вызванных паводком, с 13 сентября администрация аэропорта отменила целый ряд рейсов.
Напомним, летом 2019 года в Хабаровском крае в связи с паводками действовал режим ЧС. 12 сентября Лайф сообщал, что уровень воды в реке Амур у Комсомольска-на-Амуре не повышается уже два дня, однако число подтопленных домов растёт и уже достигло 450.
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