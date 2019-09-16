Руководитель компании Nissan ушёл в отставку

Руководитель японской компании Nissan Motor Хирото Саикава ушёл в отставку 16 сентября, в понедельник. Преемник на пост главы корпорации будет назначен в октябре текущего года. Об этом сообщает японское агентство Киодо.
Уход Саикавы с должности может быть связан с необходимостью повышения прибыли компании и выравнивания отношений с французской Renault. Этим придётся заняться преемнику руководителя, чтобы компания смогла конкурировать на рынке.
На данный момент обязанности Саикавы временно будет исполнять управляющий Ясухиро Ямаути, член совета директоров Nissan и Renault.
Ранее Хирото Саикава признал получение завышенных премий в общей сумме на 47 миллионов иен.
Финансовые проблемы в компании Nissan начались с ареста бывшего главы корпорации и её альянса с Renault и Mitsubishi Карлоса Гона в ноябре 2018 года. Его обвинили в сокрытии своих реальных доходов.
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