Руководитель компании Nissan ушёл в отставку

Уход Саикавы с должности может быть связан с необходимостью повышения прибыли компании и выравнивания отношений с французской Renault.

Руководитель японской компании Nissan Motor Хирото Саикава ушёл в отставку 16 сентября, в понедельник. Преемник на пост главы корпорации будет назначен в октябре текущего года. Об этом сообщает японское агентство Киодо.

Уход Саикавы с должности может быть связан с необходимостью повышения прибыли компании и выравнивания отношений с французской Renault. Этим придётся заняться преемнику руководителя, чтобы компания смогла конкурировать на рынке.

На данный момент обязанности Саикавы временно будет исполнять управляющий Ясухиро Ямаути, член совета директоров Nissan и Renault.

Ранее Хирото Саикава признал получение завышенных премий в общей сумме на 47 миллионов иен.

Финансовые проблемы в компании Nissan начались с ареста бывшего главы корпорации и её альянса с Renault и Mitsubishi Карлоса Гона в ноябре 2018 года. Его обвинили в сокрытии своих реальных доходов.