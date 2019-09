СМИ: Умер лидер группы The Cars

Фронтмен группы Рик Окасек скончался в своём таунхаусе в Нью-Йорке. Мужчине было 76 лет.

Сегодня умер лидер группы The Cars Рик Окасек. Ему было 76 лет. Полиция США сообщает, что мужчина был найден мёртвым в постели в своём таунхаусе в Нью-Йорке. Об этом сообщает портал TMZ.

Тело фронтмена обнаружила его жена Полина Поризкова. Причины смерти пока не сообщаются.

Рик Окасек основал The Cars ещё в 70-х годах. Группа сделала себе имя своей песней 1978 года Just What I Needed. Затем они выпустили несколько хитов, в том числе My Best Friend's Girl, Good Times Roll, Bye Bye Love и многие другие.