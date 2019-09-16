Убивший восьмерых пожар в Красноярске мог начаться из-за замыкания проводки

МЧС рассматривает короткое замыкание проводки как основную причину возгорания в Красноярском крае, где погибло четверо взрослых и четверо детей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МЧС.
— Со слов специалиста, проводка была старой и не выдержала высокого напряжения, возникшего в результате подключения нескольких бытовых приборов в одну сеть, — сообщили в пресс-службе.
Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее сообщалось, что в пожаре в жилом доме в Красноярске погибло восемь человек, в их числе хозяева дома и их гости. По предварительным данным, незадолго до пожара взрослые употребляли алкоголь. Лайф публиковал фото с места происшествия.
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