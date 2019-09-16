СМИ: Четырёхдневку могут протестировать на предприятиях — участниках нацпроекта

Проект пока находится в стадии разработки. Окончательные данные Минтруда предоставит после длительного эксперимента и сбора статистических данных.

Предприятия, входящие в национальный проект по повышению производительности труда, протестируют четырёхдневную рабочую неделю, сообщил газете "Известия" замминистра экономического развития Пётр Засельский.

Никаких конкретных данных пока не представлено. На днях состоится совещание, на котором будет обсуждаться пилотный проект введения четырёхдневки на некоторых предприятиях.

В рамках национального проекта эта инициатива ещё не проработана. О том, как именно и где, будет введена укороченная рабочая неделя, пока не сообщается.

— На предприятиях... работники 30-40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным. Вывод о том, нужно сокращать рабочий день или нет, встанет после апробации этих методик на очень большом количестве предприятий,- отмечает Засельский.

Тестирование пилотного проекта четырёхдневки пройдёт во многих компаниях, только после этого можно будет говорить о качественно проведённом эксперименте и составить статистику.

Ранее Дмитрий Медведев поручил Минтруда представить свою позицию о переходе на укороченную рабочую неделю. При этом премьер-министр отметил, что необходим рост производительности труда и увеличение зарплаты.