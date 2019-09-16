Инцидент с жёсткой посадкой Boeing в Краснодаре произошёл по вине пилотов

В результате командир корабля и второй пилот были оштрафованы, а всех членов экипажа привлекли к дисциплинарной ответственности.

Жёсткая посадка лайнера Boeing 737-800 авиакомпании "Глобус" 14 июня текущего года в аэропорту Краснодара произошла по вине пилотов. К таким выводам пришла Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

— Установлено, что в процессе посадки в аэропорту Краснодара пассажирский самолет Boeing 737-800 коснулся хвостовой частью фюзеляжа поверхности взлетно-посадочной полосы, что привело к повреждениям обшивки и элементов воздушного судна. На его борту находилось 170 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из которых не пострадал ,- говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной инцидента послужили ошибки пилотирования и "ненадлежащее использование требований Федеральных авиационных правил о выполнении полетов в гражданской авиации". В результате командир корабля и второй пилот были оштрафованы, а всех членов экипажа привлекли к дисциплинарной ответственности.

Напомним, в июне текущего года лайнер авиакомпании "Глобус" совершил жёсткую посадку в аэропорту Краснодара. В ходе приземления лайнер задел хвостом взлётно-посадочную полосу при второй попытке сесть.