В Перу приготовили самый большой в мире салат

Самый большой в мире салат из артишоков приготовили в городе Трухильо в Перу. Вес блюда составил 784,53 килограмма, что позволило ему попасть в книгу рекордов Гиннеса.

Как пишет РИА "Новости", в состав салата также вошли морковь, перец, оливки и заправка из оливкового масла и бальзамического уксуса. Поднос, на котором подали салат, был пять метров в длину и полтора метра в ширину.

Ранее в этом году перуанцы установили рекорд Гиннеса, проведя крупнейший в мире парад альпака. В нём приняли участие 1048 лам со своими хозяевами. Также жители юго-восточного региона страны Ика устроили самую массовую в мире дегустацию местной виноградной водки писко.