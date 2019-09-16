В Охотском море экологи убрали более 200 тонн металлолома

На острове Врангеля завершился сезон очистки от металлического мусора. Его вывезут до конца этого года.

Экологическая служба Восточного военного округа завершила сезон очистки от металлолома в Охотском море. С островов Врангеля и Большой Шантар было вывезено более 200 тысяч тонн металлического мусора.

Из-за климатических условий производить очистные работы возможно только в летние месяцы.

— Завершены работы на островах Врангеля и Большой Шантар. Военные экологи спрессовали более 1,7 тысячи единиц пустых металлических бочек общим весом около 55 тонн на острове Большой Шантар и демонтировали одно ветхое строение. На острове Врангеля собрано и упаковано в специальные контейнеры более 150 тонн металлолома, а также проведена рекультивация около 2 гектаров земли ,— отмечает агентство РИА "Новости" со ссылкой на сообщение пресс-службы Восточного военного округа.

Металлолом будет вывезен с острова Врангеля до конца этого года, с острова Большой Шантар — уже в следующем году.

Остров Врангеля является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и входит в состав заповедника. С 2014 года на нём базируются подразделения Восточного военного округа ВВС России.

На острове Большой Шантар учреждён заповедник "Шантарские острова". Там водятся редкие виды животных и птиц, а также тюлени, занесённые в Красную книгу.