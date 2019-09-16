Осень продолжит вступать в свои права в Москве в понедельник

Температура воздуха в Москве в понедельник понизится до 14–16 градусов, по ночам ещё холоднее — около 9–10 выше ноля.

В первый день недели в столице и области ожидается сильный ветер до 17 м/с, высокая облачность и дожди, сообщает Гидрометцентр. Атмосферное давление низкое — 734 мм ртутного столба.

Также в Москве и области объявлен жёлтый уровень опасности из-за сильного ветра. Штормовое предупреждение сохранится до 15 часов вторника.

Как ранее сообщал Лайф, всю неделю погода будет преподносить москвичам неприятные сюрпризы. Ожидаются ночные заморозки и мокрый снег.