Комсомольску-на-Амуре выделили ещё 13 миллионов рублей на ликвидацию паводка

Первая сумма в размере 15 миллионов рублей была перечислена ещё в конце августа.

Власти Хабаровского края выделили Комсомольску-на-Амуре дополнительно 13 миллионов рублей на устранение последствий паводка. Об этом сообщается на сайте правительства города.

Уровень воды в реке Амур перестал расти уже несколько дней назад. Однако грунтовые воды продолжают прибывать.

— Губернатор Сергей Фургал подписал распоряжение о дополнительном выделении городской администрации 13 миллионов рублей на борьбу с паводком. Первая сумма в размере 15 миллионов рублей была перечислена ещё в конце августа. Средства помогут окончательно ликвидировать последствия стихии, — говорится в сообщении.

На данный момент уровень воды в реке составляет 811 сантиметров. За прошедшие сутки он понизился на пять сантиметров, а за всё время снижения — на 18. Опасная отметка при этом фиксируется на уровне 650 сантиметров.

В зоне подтопления сейчас находится 40 домов и свыше двух тысяч приусадебных участков. Отсыпка дамб завершена, поэтому основной задачей специалисты ставят перед собой откачку воды с улиц. Вся техника работает круглые сутки.

После того как вода отступит, службам предстоит провести дезинфекцию и дератизацию территорий и зданий. Также администрация города приступит к подсчёту нанесённого паводком ущерба.

Ранее сообщалось, что аэропорт Комсомольска-на-Амуре возобновил работу после паводка.