В Новосибирске сильный туман стал причиной задержки авиарейсов

Самолёты будут отправляться после улучшения погодных условий и по мере прибытия воздушных судов.

Новосибирский аэропорт Толмачёво работает в условиях густого тумана. Из-за этого задерживается прибытие и вылет рейсов.

— С 20:10 (16:10 мск) 15 сентября до 04:30 (00:30 мск) 16 сентября на территории аэродрома Толмачёво и в зоне подхода наблюдался туман. Минимальная видимость составляла 150 метров. На прилёт задерживаются рейсы У6 100 из Москвы, 5N 237 из Москвы, А4 219 из Ростова-на-Дону, ДР 419 из Москвы, ДР 311 из Сочи, FV 6541 из Санкт-Петербурга, RSY 8326 из Антальи, — сообщается на сайте аэропорта.

Рейсы из крупных городов России и зарубежья находятся на запасных аэродромах в Томске, Омске, Новосибирске и Барнауле.

Вылет воздушных судов также не производится, задержаны самолёты до Москвы, Ростова-на-Дону, Сочи, Санкт-Петербурга и Антальи. Отправка будет осуществляться по мере улучшения погодных условий.

Ранее в Кемерове из-за тумана также не смогли приземлиться четыре рейса.