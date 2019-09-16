Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами за то, что не приехал в Россию

Всемирно известный актёр Джеки Чан записал видеообращение, в котором приносил извинения за то, что не смог приехать в Москву на премьеру фильма "Тайна печати дракона". Эту запись транслировал телеканал CGNT.

— Хочу поприветствовать друзей из русскоязычных регионов и моих поклонников, я знаю, что недавно должен был поехать в Россию и встретиться с вами, но по ряду причин, к великому сожалению, я не смог поехать, извините, пожалуйста, — сказал актёр.

Обращаясь к фанатам, он также по-русски сказал: "Прошу прощения" и "Я вас люблю!"

Джеки Чан заодно поздравил россиян с 70-летней годовщиной дружбы между Россией и Китаем и пожелал, чтобы тёплые отношения между двумя странами оставались такими всегда.

Премьера российско-китайского фильма прошла 11 сентября в московском кинотеатре "Октябрь". На неё должен был приехать и Джеки Чан. Однако накануне стало известно, что из-за непредвиденных изменений в графике актёру придётся отложить визит.

Картина "Тайна печати дракона" стала второй частью саги режиссёра Олега Степченко о приключениях картографа Джонатана Грина. Первая лента называется "Вий 3D", она вышла на экраны в 2014 году.