СК возбудил дело после жуткого пожара в Красноярске, где погибло восемь человек

По факту пожара в квартире жилого дома в Красноярске, жертвами которого стали восемь человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по краю.

Отмечается, что в момент трагедии в квартире находились две семьи, члены которых приходились друг другу родственниками.

— В настоящее время на месте работают следователи, специалисты других ведомств, которые устанавливают причину пожара и обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.

Ведётся расследование уголовного дела.

Напомним, в ночь на 16 сентября в жилом доме №23 по улице Гусарова произошёл сильный пожар. В результате трагедии погибло восемь человек. Ранее Лайф публиковал фото с места ЧП.